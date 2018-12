Egypte doodt militanten na aanslag op bus

De militanten waren van plan aanslagen te plegen op kerken, overheidsinstellingen, de strijdkrachten en toeristenplaatsen, zei het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring zaterdag. De operaties vonden plaats in de Sinaï-woestijn en in Gizeh, een voorstad van Caïro.

Bij de bomaanslag vrijdag kwamen drie Vietnamezen en een Egyptische gids om het leven.