’Sluiting ziekenhuis van Oranje-prinsesjes dreigt’

Dat meldt het AD. Het HMC wil de zorg in de regio Haaglanden betaalbaar houden en daarvoor is een grote reorganisatie nodig, bevestigt de zorginstantie. ’Gecontroleerde afbouw’ van Bronovo, en mogelijk ook Antoniushove lijkt serieus te worden bekeken.

Mochten beide locaties verdwijnen, dan blijft slechts één ziekenhuis (Westeinde) over. Het HMC wil de dreigende sluiting van twee locaties niet bevestigen, maar weigert het te ontkennen. „Alle scenario’s worden op dit moment op een rij gezet.”

Het ziekenhuis is bekend van stralende vader Willem-Alexander en trotse moeder Máxima, die op iconische foto’s hun blijdschap tonen of hun dochters aan het grote publiek presenteren. Zowel Amalia, Alexia en Ariane werden er geboren.

Het ziekenhuis was al in omvang geslonken. Eind 2017 werd gecommuniceerd dat de afdeling verloskunde wordt opgeheven. Ook verdween later de intensive care.

Máxima met Ariane. Ⓒ ANP