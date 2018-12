Vier arrestaties in Rotterdam om ’voorbereiden’ terreur

Meteen na de arrestaties doorzochten de rechercheurs onder leiding van het Openbaar Ministerie de locaties waar de aanhoudingen plaatsvonden.

Het onderzoek gaat de komende dagen door waarbij het accent ligt op nader onderzoek van de aard en omvang van de terroristische dreiging. De politie wil daarom op dit moment geen nadere mededelingen doen.

Onderzoek naar ’groter netwerk’

De persofficier van het Openbaar Ministerie in Rotterdam, dat is belast met het terreuronderzoek, bevestigt dat vier verdachten in Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag.

Eerder werden in Rotterdam ook al mensen opgepakt. Mogelijk gaat het om een terreurnetwerk, maar volgens het OM moet dat nu verder onderzocht worden.

