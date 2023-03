Verstoringen op verschillende NS-trajecten

Reizigers tussen Utrecht en Den Haag krijgen het advies om te reizen via Rotterdam of Leiden of gebruik te maken van lokaal vervoer. De verwachting is dat deze verstoring rond 09.30 uur is verholpen. De NS adviseert reizigers de reisplanner te raadplegen.

Dat advies geldt ook voor de treinen die door de rijp op de bovenleiding worden geraakt. Zo rijden er minder treinen tussen Utrecht Centraal en Weesp, tussen Amsterdam Centraal en Amersfoort Centraal en tussen Utrecht Centraal en Almere Centrum. De verwachting is dat deze problemen rond 07.45 uur zijn verholpen. "Maar dat blijft een voorspelling", aldus een woordvoerder van de NS.