Chinese toeristen slachtoffer van nepagenten

Toeristen op de Zaanse Schans in Zaandijk. Ⓒ Hollandse Hoogte

ZAANDIJK - Chinese toeristen zijn in Zaandijk het slachtoffer geworden van nepagenten. Twee mannen, van wie één zichzelf legitimeerde met een valse politielegitimatie, spraken de toeristen aan over nepgeld dat in omloop zou zijn.