Protest Gele Hesjes Den Haag loopt uit de hand

Het was een kat en muis-spel. De politie riep om 14:25 uur om: „Op last van de burgemeester is deze demonstratie verboden”, en dreigde meerdere mensen aan te houden.

Ⓒ ANP

Een korte mars van het Plein naar het stadhuis leidde tot ingrijpen door de politie. Er werden enkele charges uitgevoerd. De politie wist te verhinderen dat de demonstranten het winkelgebied zouden inlopen. Daarbij vlogen enkele terrasstoelen door de lucht.

“De mensen die zijn aangehouden uit de groep op het Plein, hebben de politie eerder op de dag bekogeld met stenen en terrasstoelen. Ook kregen we de Hitlergroet,” aldus een agent.

Drie weken geleden verliep het protest rustig.

Vuurwerk

De bijeenkomst begon rustig. Wel werd er even gedreigd met het gooien van vuurwerk. „Als een agent een vinger naar ons uitsteekt, dan is het hek van de dam”, waarschuwt de man met de megafoon. „Maar ook die agenten verdienen te weinig geld en kennen te hoge werkdruk.”

De demonstranten vonden de opkomst zelf matig. Een van hen zei: „Dit zou groot worden. Er zouden betogers uit alle delen van het land komen. Die zijn er ook, maar een grootse demonstratie is dit niet.”