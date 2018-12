Weer protest Gele Hesjes Den Haag

„Gele hesjes laat je horen”, wordt er geroepen door een lastig verstaanbare man met een megafoon. „Maak zoveel mogelijk lawaai.” Daarna klinkt „Rutte rot op.”

Enkele tientallen agenten zijn op de been. Muziek van Bob Marley ’Get Up Stand Up’ en ’Nergens Goed Voor’ van De Dijk klinkt op het Plein in Den Haag.

Vuurwerk

Even wordt het dreigend als er rotjes worden afgestoken. „Als een agent een vinger naar ons uitsteekt, dan is het hek van de dam”, waarschuwt de man met de megafoon. „Maar ook die agenten verdienen te weinig geld en kennen te hoge werkdruk.”