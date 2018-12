Rotterdam broeinest terreurverdachten

Wat de mannen precies van plan waren, is nog onbekend. De politie onderzoekt de komende dagen ’de aard en omvang van de terroristische dreiging’ en wil daarom nu niets kwijt over de achtergronden. Meteen na de arrestaties doorzochten de rechercheurs onder leiding van het Openbaar Ministerie de plekken waar de mannen werden opgepakt.

Eerder vandaag liet het OM aan deze krant weten dat onderzocht wordt of de gearresteerde verdachten een link hebben met andere terreurverdachten uit Rotterdam.

Het is de vijfde keer in twee jaar tijd dat de politie in de regio Rotterdam verdachten aanhoudt in verband met het voorbereiden van een aanslag.

In september lichtte de DSI zeven radicale moslims uit de regio Arnhem van hun bed. Twee woonden er inmiddels in Rotterdam. Ze wilden explosieven en vuurwapens kopen voor een aanslag op een groot evenement, mogelijk de Pride Amsterdam. Ze liepen tegen de lamp door de inzet van politie-infiltranten die hen onklaar gemaakte wapens in handen speelden.

Ⓒ POLITIE

In juni werden na een tip van de AIVD twee andere radicale mannen, Ahmed B. en Mouad M. aangehouden in Rotterdam. Het tweetal filmde zichzelf zingend op de Erasmusbrug. Ze wilden ’maximaal doden’ en hadden plannen voor een aanval op politiebureau Veranda in Rotterdam-Zuid of in Parijs.

Dit politiebureau was mogelijk doelwit. Ⓒ Google Maps

Een jaar geleden hield de politie in de Witte de Withstraat drie Nederlandse bebaarde mannen en een Irakees uit Zweden na een tip van de Zweedse dienst aan op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Die hadden berichten uitgewisseld als ’we willen iets doen in Rotterdam met kerstmis’ en ’war is coming’. Een van hen stond in contact met de Arnhemse terreurverdachten en ook met Jaouad A. (zie volgende kopje). Hij kreeg deze maand een eis van vier jaar cel.

Winkelend publiek in het Rotterdamse centrum (archieffoto). De opgepakte verdachten wilden iets doen met kerst. Ⓒ ANP

Twee jaar geleden werd Rotterdammer Jaouad A. van zijn bed gelicht, ook na een ambtsbericht van de AIVD. Hij bleek een Kalasjnikov, explosieven, handleidingen en een IS-vlag in huis te hebben. Uit een afgeluisterd gesprek bleek dat er plannen waren voor een aanslag op de Turkse ambassade in Rotterdam. Ondanks de stortvloed aan bewijs werd A. een jaar geleden tot slechts vier jaar cel veroordeeld – tot teleurstelling van justitie.

Een rechtbanktekening van Jaouad A. (links) en de Kalasjnikov die bij hem werd gevonden. Ⓒ PETRA URBAN/POLITIE ROTTERDAM

