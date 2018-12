Jongen (12) en meisje (15) zonder jas dag vermist

De moeder van het meisje vraagt mensen via Facebook mee te zoeken naar haar kind. „Mijn dochter is vanmiddag samen met een jongen weggelopen”, schrijft ze op sociale media. De politie maakt zich zorgen „een dag in deze temperaturen is niet gewenst. Je kan dan toch zomaar iets oplopen.”

De kinderen zouden geen jas dragen, terwijl dat gevaarlijk kan zijn in deze temperaturen. De jongen droeg een grijze trui met zwarte mouwen en een zwarte broek en is 1.50 m. Het meisje is ongeveer 1.60 m lang en droeg op het moment van haar vermissing een zwarte trui en broek en schoenen van het merk Nike.

Volgens de politie is er een aantal meldingen binnen gekomen omtrent de verdwijning van de twee kinderen. Vooralsnog zijn ze nog niet gevonden.