Peiling: BBB in provinciale peiling grootste in Drenthe en Groningen

De peilingen geven volgens EenVandaag en Ipsos ’een goed beeld’ van wat inwoners van de individuele provincies vandaag zouden stemmen. Wat opvalt is dat BBB in elke provincie voet aan de grond krijgt, maar op veel plekken ook een andere partij, vaak de VVD, voor of naast zich moet dulden.

De steun in Drenthe voor de BBB is goed voor 9 van de 41 zetels, een stuk groter dan bijvoorbeeld de VVD die op 5 zetels staat. In de Groningse peiling is de BBB ook de grootste, daar staat de partij op 8 zetels. Daarna volgen de PvdA en de SP, die beide op 5 zetels uitkomen.

Ook in andere provincies in het noorden en oosten, zoals in Gelderland (9), Overijssel (9) en Friesland (7), is de steun voor BBB flink, maar is het gat met de andere partijen kleiner. In Gelderland staat ook de VVD op negen zetels en dus gelijk met de BoerBurgerBeweging. In Friesland komen meerdere partijen in de buurt van BBB, waaronder de PvdA (5), de SP (5) en de PVV (5).