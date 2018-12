Veulens gestolen uit Oostvaardersplassen

Dat blijkt uit een onderzoek van het programma Medialogica. Het is niet duidelijk wie er precies achter de diefstal van de dieren zit. „We hebben aangifte gedaan van diefstal en stroperij”, zegt de woordvoerder van Staatsbosbeheer. „Een jong veulen heeft de biest van zijn moeder nodig.”

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie zegt dat er politieonderzoek is gedaan, maar dit niets heeft opgeleverd. Er zou ’onvoldoende opsporingsindicatie’ zijn geweest.

Er gaat een video rond waarop een van veulens rondloopt in een achtertuin van een woning. Op de video zijn meerdere stemmen te horen. „We halen ze allemaal weg”, zegt iemand. „Dit hebben we toch maar mooi geflikt”, zegt een ander.

Een boswachter van Staatsbosbeheer is er zeker van dat de veulen in de video een veulen is dat afkomstig is uit de Oostvaardersplassen. Hij is dan ook degene geweest die de video aan de politie heeft gegeven.

