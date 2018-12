Vrouw opgepakte terreurverdachte: ’Ik weet van niks’

Ze heeft een zoontje op de arm. Haar dochtertje wenkt glimlachend dat de verslaggever binnen moet komen. Een vriendin met baby is ook in de flat. In de hoek staat een kerstboom met flikkerende rode lampjes.

’Vluchtelingen’

Ze spreken nauwelijks Nederlands. Volgens buren zijn het Syrische vluchtelingen die een jaartje geleden op vijf hoog in een flat van vijftien verdiepingen in de Rotterdamse buitenwijk Ommoord-Prins Alexander zijn komen wonen.

De angst en vertwijfeling staan in de ogen van de moeder te lezen. „We lagen allemaal te slapen toen vanochtend vroeg ineens politie met veel tamtam binnenstormde. Mijn man werd uit bed gehaald en meegenomen. Ik weet niet waarom”, vertelt ze via een tolk aan de telefoon. Ze wil niet zeggen waar ze vandaan komen.

Eng

Volgens een buurman is de man als monteur werkzaam in een autogarage in de buurt. „Best eng dat dit zo dichtbij gebeurt. Ik hoop niet dat er explosieven worden gevonden. Straks ontploft onze galerij hier nog. Nee, echt contact hadden we niet met dat gezin.”

Een Hollandse buurvrouw in de multicultiflat heeft het vannacht allemaal gezien. Zij weet het wel: „Er is een terrorist met een zak over zijn hoofd weggevoerd. Wel twintig zwaarbewapende agenten kwamen hun flat in en ik hoorde veel geschreeuw en gegil.”