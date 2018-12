Overleden vrouw Clinge pleegde zelfmoord

Ⓒ Hollandse Hoogte

CLINGE - De 33-jarige vrouw uit het het Belgische Sint-Niklaas die afgelopen week dood werd aangetroffen in de Zeeuwse plaats Clinge, heeft zelfmoord gepleegd. De 63-jarige vrouw die in verband met haar dood was aangehouden, is weer op vrije voeten. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten.