Meisje (4) dood door ongeval Zwitserse piste

Ⓒ Hollandse Hoogte

LENK - Een 4-jarig meisje is in Zwitserland om het leven gekomen door een ongeval op de skipiste. Het Zwitserse kind kwam in botsing met een andere skiër en raakte zwaargewond. Ze overleed vrijdagavond laat in het ziekenhuis, aldus de politie in Bern zaterdag.