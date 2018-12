Syrisch gezin in veilige haven

Rashed, Munifa en hun zes kinderen zijn dankbaar voor de opvang in Nederland. En ondanks de teleurstelling over zijn mislukte artistieke ambities, zit Rashed niet bij de pakken neer. „Ik wil graag een eigen onderneming en praat daarover met de gemeente.” Ⓒ Foto Marcel van Hoorn

In Tilburg staan de kinderen mij al op te wachten voor hun huurhuis aan de Vogezenlaan als ik aan kom rijden. Ze wijzen naar mijn auto. „U heeft een andere auto dan in 2015. Ik zal nooit vergeten hoe lekker warm de auto was, want we liepen toen al uren in de kou in een soort havengebied”, zegt de nu 11-jarige dochter Aden terwijl ze me stevig omhelst.