Man die vliegveld Hannover opreed zat onder de drugs

Het vliegveld van Hannover werd zaterdag opgeschrikt door een man die met zijn auto het terrein op kwam rijden. Ⓒ EPA

HANNOVER - Het vliegverkeer op de luchthaven van het Duitse Hannover is zaterdag urenlang stilgelegd nadat een man die onder invloed was van drugs met een auto het platform op was gereden. Hij reed in een auto met Pools kenteken.