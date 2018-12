Vliegverkeer Hannover stilgelegd na incident

De man is aangehouden. Hij zou met zijn auto door een hek zijn gereden om op het platform te komen. Volgens Duitse media is het niet duidelijk of het mogelijk om een verward persoon gaat. Uit voorzorg is al het vliegverkeer stilgelegd.

