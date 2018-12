Honderden bij stille tocht voor vermoorde vrouwen Rotterdam

Zo’n vijfhonderd sympathisanten verzamelden zich voor de tocht door het centrum van Rotterdam bij het Design College, de school van het vermoorde 16-jarige meisje Humeyra. De tocht begon om 19.00 uur en eindigt rond 20.30 uur voor het stadhuis. In de stoet lopen ook Rotterdamse raadsleden en wethouders mee.

Aanleiding voor de tocht is de moord op de 16-jarige Humeyra, anderhalve week geleden. Zo’n dertig organisaties hebben aangekondigd mee te lopen. Zij willen het geweld tegen vrouwen onder de aandacht brengen.

„Rotterdam heeft in korte tijd een aantal dochters verloren”, aldus Patricia Ooms directeur van Stichting Dona Daria, die zich inzet voor de positie van vrouwen in Rotterdam. „Het wordt nu tijd dat Rotterdammers opstaan en hun stem laten horen om dit soort geweld tegen vrouwen te stoppen en hun steun te betuigen aan hun nabestaanden.”

Startpunt van de stille tocht was de Werkhoefstraat, op de hoek van de straat waar op 18 december de 16-jarige Humeyra werd doodgeschoten. Dat gebeurde in de fietsenstalling van het Rotterdams Design College. Eindpunt is het stadhuis, waar burgemeester Ahmed Aboutaleb de menigte toesprak en een verklaring in ontvangst nam waarin wordt gepleit voor een nieuwe aanpak tegen het geweld tegen vrouwen.

„We hebben de vurige wens om tragedies te voorkomen. Rotterdam spreekt zich uit: blijf van onze dochters af”, zei Aboutaleb in een reactie op de stille mars.

Wethouder Judith Bokhove vertelde dat volgens een Nederlandse studie een op de acht vrouwen slachtoffer is van huiselijk geweld. „We moeten het geweld tegen vrouwen samen aanpakken. Dit stille protest geeft een stem aan mensen die het zo nodig hebben.”

De Rotterdamse burgemeester sprak vorige week zijn afschuw uit over de moord op de scholiere. Dit jaar zijn er al achttien gewelddadige incidenten tegen vrouwen in de stad geweest. „Dit neemt afschuwelijke vormen aan”, verklaarde hij.

Sarah

Behalve voor Humeyra wordt de stille tocht onder andere ook gehouden voor de 21-jarige Amerikaanse studente Sarah Papenheim, die op 11 december met messteken om het leven werd gebracht; eveneens in Rotterdam. De 23-jarige verdachte, muzikant Joël S., werd later op station Eindhoven aangehouden.

Hoofdverdachte van de moord op Humeyra, de 31-jarige Bekir E., werd kort na de schietpartij opgepakt.

