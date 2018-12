Rotje ontploft in hand van 14-jarige jongen

De politie waarschuwt dat instructies bij het afsteken van vuurwerk goed opgevolgd moeten worden. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

MIJNSHEERENLAND - Een 14-jarige jongen is zaterdag ernstig gewond geraakt, omdat er vuurwerk in zijn hand is afgegaan. De jongen was op de Laan Van Westmolen in het Zuid-Hollandse Mijnsheerenland aan het spelen met het stukje legaal vuurwerk, een zogeheten Thunderking.