Hulpverleners bekogeld met vuurwerk bij grote flatbrand

Hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk. Ⓒ Sem van der Wal

UTRECHT - De bewoners van acht flatwoningen in de Utrechtse Stanleylaan hebben hun huis tijdelijk moeten verlaten, vanwege een brand die in het gebouw heeft gewoed. De brand woedde zaterdagavond korte tijd in het portiek van het complex maar is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio inmiddels uit.