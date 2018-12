Erehaag voor overleden burgemeester Stichtse Vecht

Aan de wake deden inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en lokale politici deel. Vanaf 21:00 uur houden volgens de gemeente Stichtse Vecht per uur wisselend acht personen de wacht.

Zaterdag is er voor inwoners, bedrijven en organisaties gelegenheid om afscheid te nemen van de burgervader. „Iedereen die dat wil, kan tussen 10:00 uur en 20:00 uur in de burgemeesterskamer langs de kist lopen om de burgemeester een laatste groet te brengen. Er is dan tevens gelegenheid om in de secretariskamer het condoleanceregister te tekenen”, meldt de gemeente.

Burgemeester Witteman overleed maandagavond op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Nadat zijn ziekte eind april vorig jaar bekend werd, heeft Marc Witteman nog bijna anderhalf jaar als burgemeester doorgewerkt.