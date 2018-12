Trump: Democraten schuldig aan grensdoden

„Alle sterfgevallen van kinderen of anderen bij de grens zijn strikt genomen de schuld van de Democraten en hun pathetische immigratie politiek die het mensen toestaat de lange reis te maken denkend dat ze ons land illegaal binnen kunnen komen”, aldus Trump op Twitter.

Als er een muur zou staan, zouden zij dat niet proberen, denkt hij.

Een 8-jarige jongen uit Guatemala overleed op kerstavond nadat hij met zijn vader door de Amerikaanse grensbewaking werd vastgehouden. De exacte doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, maar het is al wel duidelijk dat hij al ziek was.

