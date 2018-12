Nederlander (62) overlijdt na overval in Frankrijk

Het staat nog niet vast dat de overval op de man hem fataal is geworden. Daar doet de Franse politie onderzoek naar, meldt dagblad Midi Libre.

De man van 62 werd op 8 december zwaar mishandeld in zijn huis in Barjac, in het zuiden van Frankrijk. Bij die overval waren vermoedelijk drie mannen betrokken. Het slachtoffer werd pas twee dagen later liggend op de grond aangetroffen. Daarop is hij direct naar het ziekenhuis overgebracht.

De Franse gendarmerie wist twee verdachten op te pakken. Zij worden in ieder geval vervolgd voor diefstal en mogelijk ook doodslag.