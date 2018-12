Opnieuw raak in Veen: twee auto’s uitgebrand

In het dorp waren wederom veel jongeren op de been. In Veen gaan in aanloop naar iedere jaarwisseling veel (sloop)auto’s in vlammen op. Zo ook zaterdagavond.

Op beelden op de videosite Dumpert is te zien hoe een jonge bestuurder mogelijk bewust inrijdt op een al brandende auto en vervolgens zelf snel uitstapt en wegrent. De brandweer kwam de auto’s blussen, maar van de voertuigen is weinig over.

Kerstnacht in Veen werd ook al ingeluid met een autobrand. Toen brandweerlieden die brand aan het blussen waren, werd vuurwerk naar de auto gegooid.

„Normaal is dit altijd een rustig gehucht”, zei een buurtbewoner eerder tegen deze krant. „Maar zodra kerst en oud en nieuw naderen, verandert het in een chaos.”

