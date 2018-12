Zoektocht naar hond Knoet die schrok van vuurwerk

Knoet schrok tijdens het uitlaten van vuurwerk dat vlakbij werd afgestoken. Ze rukte zich los en verdween.

Het beest van één jaar oud is nog altijd spoorloos, schrijft de dochter van de baasjes van Knoet op Facebook. „Ze is doodsbang voor vuurwerk”, aldus Miranda van Maanen. Ze roept daarom de hulp in van mensen die beschikken over een drone, om bij de zoektocht te helpen. Enkele dronegebruikers hebben zich al bij de familie gemeld.

Op zondag, een rustige dag in het gereformeerde Barneveld, staat er een nieuwe zoektocht op de planning. Ook een speurhond zocht eerder naar de viervoeter, maar dat spoor liep dood.

Het signalement van Knoet? „Een vrolijke hond”, en: „Is te dik.”