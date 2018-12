Opnieuw duizenden de straat op in Belgrado

De demonstranten voeren actie tegen de regering van de Servische president Aleksandar Vučić. Onder zijn leiding wordt geweld tegen critici oogluikend toegestaan, stellen ze. ’Ik ben niet dom’ en ’ik zal niet zwijgen’, waren enkele leuzen die op de protestvlaggen stonden.

De directe aanleiding van de protesten is een aanval op oppositieleider Borko Stefanović. Hij werd eind november in elkaar geslagen. De demonstranten verwijten president Vučić te hebben bijgedragen aan het gepolariseerde klimaat in het land.