Geen mist tijdens jaarwisseling, zeer zacht bij nieuwjaarsduik

Volgens Weeronline staat er een matige westenwind waardoor de kruitdampen worden weggeblazen. Ook is het tijdens de jaarwisseling overwegend droog.

Vanwege de stevige wind in sommige delen van het land is is het aan te raden de lanceerinstallaties goed vast te zetten. Tijdens het afsteken van het vuurwerk is het zacht met een graad of 9. Vanwege de wind kan het voor het gevoel een paar graden kouder zijn.

Nederland eindigt het zonovergoten en zeer droge jaar 2018 met een grijze en nevelige dag. Op Oudejaarsdag blijft het grauw weer met veel bewolking.

Zeer zacht tijdens nieuwjaarsduik

Tijdens de traditionele nieuwjaarsduik is het met maxima van rond de 10 graden zeer zacht voor de tijd van het jaar. Daarbij waait een matige (noord)westenwind. Aan zee is de wind vrij krachtig.