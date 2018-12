Friese twist om tradities

,,De gemeente wil de praalwagens niet meer op de openbare weg hebben, maar de jeugd wil die wagens aan andere dorpen laten zien’’, aldus een teleurgestelde voorzitter Bouwina van Dellen (26) van de organiserende Oranjevereniging in Anjum. Ⓒ Jos Schuurman

Leeuwarden - De Fryske Nasjonale Partij (FNP) start een meldpunt voor bedreigde dorpstradities. Volgens de partij staan die tradities, zoals carbidschieten en praaltochten, steeds meer onder druk door gemeentefusies en nieuwe regels. ,,Het probleem is in essentie onnodige regelgeving. Alles is totaal overwoekerd met regels’’, aldus initiatiefnemer van het meldpunt en raadslid voor de FNP, Aant Jelle Soepboer (29).