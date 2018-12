Huisdieren vluchten voor vuurwerk

De zesjarige Rocky is met grotere zus Tiara en hun baasje Anna Korporaal naar een afgelegen stiltegebied gevlucht. Ⓒ Frans Paalman

BANT - Letterlijk doodziek is hij elke keer, van al het geknal tijdens en rond de jaarwisseling. De vuurwerkangstige hond Rocky gaat daarom ruim tevoren naar een stiltegebied om ver weg van de bewoonde wereld, waar tegen die tijd natuurlijk volop vuurwerk afgestoken wordt, te verblijven. Samen met het baasje. ,,Het is hier ‘in the middle of nowhere’, maar wij ervaren het als ideaal.”