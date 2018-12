Kim Jong-un wil meer topontmoetingen over nucleaire wapens

Kim zond zondag een brief aan Moon om de dramatische ontspanning in de relaties te herdenken die dit jaar is ingezet, na jaren van confrontaties gemarkeerd door een reeks raketproeven door het Noorden.

Kim vond het jammer dat zijn plan om Seoul nog dit jaar te bezoeken niet heeft plaatsgevonden, zoals afgesproken op hun derde top in Pyongyang in september. In de brief bracht hij zijn „sterke wil” tot uitdrukking om dit in de toekomst wel te doen, aldus het kantoor van Moon.