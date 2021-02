’Politiemol’ Mark M. moet ruim 64.000 euro betalen

De 34-jarige M., afkomstig uit Weert, leverde in de periode 2011-2015 geregeld informatie over personen en lopende onderzoeken. In de strafzaak heeft M. vijf jaar cel gekregen wegens schending van zijn ambtsgeheim, computervredebreuk, omkoping en witwassen.

Uit onderzoek is gebleken dat M. ruim 77.000 euro meer heeft uitgegeven dan hij legaal in zijn bezit kon hebben. De rechtbank houdt er wel rekening mee dat M. nog andere legale inkomsten had dan zijn politiesalaris van destijds. De totale illegale winst heeft de rechter becijferd op 67.000 euro. Omdat het Openbaar Ministerie de ontnemingszaak veel te lang heeft laten liggen, gaat van dat bedrag 3000 euro af. Het OM had 67.000 euro geëist.

M. liep in 2015 tegen de lamp. In 2018 kwam hij door een fout van justitie vrij. Hij vertrok vervolgens naar Oekraïne. Zijn proces in hoger beroep heeft hij daar via een videoverbinding bijgewoond. Vorig jaar keerde hij terug naar Nederland om zich te laten insluiten. De man heeft altijd ontkend dat hij informatie heeft verkocht. Er loopt nog een cassatieprocedure bij de Hoge Raad.