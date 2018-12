’Zwitser trainde moordenaars van Louisa en Maren’

In verband met de moorden in het Atlas-gebergte zijn al negentien anderen gearresteerd. Vier hoofdverdachten zwoeren in een video trouw aan terreurnetwerk Islamitische Staat. De video werd drie dagen voor de moorden gemaakt. De autoriteiten omschreven de verdachten eerder nog als ’lone wolves’.

Bekijk ook: Nieuwe arrestaties voor moord op Scandinavische toeristen

De 24-jarige Louisa Vesterager Jespersen uit Denemarken en de 28-jarige Maren Ueland uit Noorwegen werden vorige week maandag gevonden nabij de Marokkaanse berg Toubkal, op zo'n 60 kilometer afstand van het zeer toeristische Marrakesh. De twee studerende vriendinnen, geïnteresseerd in andere culturen, waren er op een soort backpack-vakantie.

Terroristische aanslagen komen relatief weinig voor in Marokko.

Bekijk ook: Lichamen Scandinavische toeristen gevonden in Marokko

Bekijk ook: Noodklok na moord op reizende meisjes