Ⓒ ANP

VEENENDAAL - In het uitgaansgebied van Veenendaal zijn afgelopen nacht agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. De agenten zaten in een politieauto en raakten niet gewond. Een omstander werd wel geraakt maar raakte niet ernstig gewond. Een 20-jarige man uit Veenendaal is aangehouden.