Agenten van de weg: politieauto total loss

De mannen waren vanuit het politiebureau in Cuijk op weg naar een spoedmelding in Boxmeer. Hoewel de auto total loss was, wisten de agenten zelf uit de auto te komen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Nog dezelfde nacht konden ze weer naar huis.

