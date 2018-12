Voor Nederland nieuwe sprinkhaansoort ontdekt

Ⓒ Wiki

HILVERSUM - In een stadspark in Amersfoort is een sprinkhaansoort gevonden waarvan niet duidelijk was dat deze in Nederland voorkomt. Het insect is per ongeluk ontdekt door vleermuisexpert Zomer Bruin, zo werd zondag bekendgemaakt in het BNNVARA-programma Vroege Vogels op NPO Radio 1.