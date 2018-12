14-jarige jutter vindt urn met as op strand Noordwijk

Het bericht over de vondst werd gedeeld op de Facebookpagina van KustnieuwsNL. De 14-jarige strandjutter Maarten van Duijn trof de urn aan op het strand in Noordwijk. Deze blijkt afkomstig te zijn van een Duits crematorium.

Naast de naam en de vestigingsplaats van het crematorium, staan ook de naam en de geboortedatum van de overledene op de urn. De man wiens as in de urn zit, is afgelopen zomer overleden en 22 dagen na zijn overlijden gecremeerd.

„We hebben veel vragen”, zegt de jongen. Hij vraagt zich af of de urn bewust in zee is gegooid of dat er iets fout is gegaan tijdens de verstrooiing van de as.

Er is contact gezocht met het crematorium, maar tot op heden hebben is het nog niet gelukt om contact te krijgen. „Als de nabestaanden de urn niet terug willen hebben, dan krijgt de urn een mooi plekje in ons privé Juttersmuseum”, aldus Maarten.