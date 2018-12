Friesland weer aan het water

De huishoudens in onder meer Joure, Sneek, Balk en Akkrum, kregen rond half twee geen of nauwelijks water uit de kraan. Oorzaak was een stroomstoring een paar uur eerder in het Friese Tjerkgaast. Daar staat Spannenburg, het grootste productiebedrijf van Vitens, dat voor zo’n dertiende van al het water van Vitens zorgt: 25 miljoen kuub water per jaar op een totaal van 350 miljoen kuub.

Het uitvallen van de stroom ging gepaard met een piekbelasting, waardoor de systemen van het bedrijf in Tjerkgaast crashten. „Normaal gaan de systemen bij een stroomuitval niet kapot, maar nu dus wel. Dit zien we niet vaak”, aldus de woordvoerster.

Pompen

Kort na de stroomuitval kon het bedrijf weer water pompen naar de verschillende huishoudens, maar nieuw water produceren (oppompen en zuiveren) was door de crash geen optie. Om half twee was de watervoorraad in Spannenburg uitgeput en begon de uren durende waterstoring.

Die storing zorgde ervoor dat mensen op verschillende plekken bijvoorbeeld niet konden douchen. Zo deed Jan Brinksma op Twitter zijn beklag: „De afwas doen, ff naar de plee, zin in koffie, lekker opfrissen onder de douche. #forgetit.” Ook twitteraar @ReinderH liet zijn zorg blijken: „Ook in Joure nog geen water. Flessen water bij de supermarkten raken op. We wachten rustig af.”

Waterflessen

Joure was niet de enige plek waar een run op waterflessen ontstond. Ook bij onder meer een Jumbo-filiaal in Sint Nicolaasga was rond vieren het water bijna op.

Vitens wist de technische systemen even na vier uur te herstellen. Pas om zes uur zijn de klachten bij iedereen verholpen, omdat het enige tijd in beslag neemt om zoveel water te produceren dat er weer voldoende druk op de leidingen is.