Man uur lang gegijzeld in Hengelo

Ⓒ ANP

HENGELO - Een man is zaterdagavond in Hengelo ongeveer een uur lang gegijzeld. Toen hij na het boodschappen doen in zijn auto stapte, ging er een voor hem onbekende man op de passagiersstoel zitten. Deze man had een vuurwapen bij zich en dwong het slachtoffer rond te rijden, onder meer door de wijk Groot-Driene.