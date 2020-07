Norm voor lood in drinkwater eind 2022 verlaagd

Een kijkje bij een lege woning in Amsterdam Noord waar de loden leidingen in de bodem onder het huis zichtbaar worden. Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Eind 2022 wordt de norm voor lood in drinkwater met de helft verlaagd, meldt het kabinet. De Gezondheidsraad had hierop aangedrongen in een rapport dat eind vorig jaar is verschenen. Vooral in oude huizen met loden leidingen zit te veel van het metaal in het kraanwater.