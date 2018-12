Bewoner Hoogkerk laat zich niet wegpesten

Vreugdevuren en zwaar vuurwerk zorgden afgelopen weekend opnieuw voor onrust in Hoogkerk. Ⓒ De Vries Media

GRONINGEN - Al in het weekend voorafgaand aan oudejaarsdag is het her en der onrustig in de stad Groningen. In de Voermanstraat in stadswijk Paddepoel werden brandjes gesticht en zijn agenten met vuurwerk bekogeld. Politiemensen begeleidden er brandweerlieden bij het blussen. Een politieauto werd ondertussen vernield. Een gemeentewoordvoerder spreekt van ’agressie tegen hulpverleners’: „Het was bedreigend!”