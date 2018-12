Pontje zoekt een nieuwe schipper

Na 42 jaar vindt Dirk Wijers het welletjes. Hij zoekt een opvolger voor het veer tussen Brummen en Bronkhorst. Ⓒ APA

BRONKHORST - Wie het roer eens radicaal om wil gooien of gewoon een nieuwe uitdaging zoekt, kan zich melden bij Dirk Wijers (66) van het Bronkhorsterveer. Die heeft na 42 jaren zijn veerpont en de bijbehorende woning te koop gezet, want er is ondanks diverse pogingen nog geen geschikte opvolger gevonden. „Ik heb twee dochters en die willen het niet.”