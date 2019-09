Opnieuw aanhouding moord Ronald Bakker

B. wordt ervan verdacht bij de moord te zijn opgetreden als spotter. Hij zou Bakker hebben geobserveerd en gegevens over zijn adres, werktijden, auto en routes hebben doorgegeven. Ook zou hij op de dag van de moord in een kort daarvoor gehuurde Citroën vanaf de spyshop in Nieuwegein achter Bakker naar diens woning in Huizen zijn gereden. Daar werd Bakker in zijn auto doodgeschoten.

De observaties zou B. hebben uitgevoerd met de kortgeleden aangehouden Ali M. Beiden stonden drie jaar terug ook al terecht in de strafzaak 26Koper. Die draaide om een ’liquidatiebende’ die zich toelegde op het leveren van wapens en snelle auto’s en het observeren en filmen van potentiële doelwitten.

Bekijk ook: Gewonde is medewerker spyshop

Vijf leden van deze bende kregen eerder dit jaar in hoger beroep celstraffen tot 14,5 jaar, veel meer dan eerder bij de rechtbank. Bij huiszoekingen werd onder meer beeldmateriaal gevonden van de later doodgeschoten Ranko Scekic. Die liquidatie komt volgens het OM, net als die van Bakker, op het conto van Ridouan Taghi, de meestgezochte crimineel van Nederland.

Voor de moord op Bakker werden in mei van dit jaar ook al twee broers aangehouden in Suriname, van wie een eveneens terechtstond in 26Koper. Hun strafzaken worden ondergebracht in het grote Marengo-proces. Dat draait om een reeks onderwereldmoorden en pogingen daartoe, volgens het OM allemaal uitgevoerd in opdracht van Taghi.

Mourad B. blijft in afwachting van zijn proces vastzitten. Zijn zaak gaat 4 december verder. De inhoudelijke behandeling is in 2020.