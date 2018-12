Vakantie wordt nachtmerrie voor Charly (17)

De vader van Charly, Marco T, met zijn oudste zoon Ⓒ Privébezit

Alicante - „Het is alsof we in een slechte film zitten”, zegt vader Marco T., wiens 17-jarige zoon Charly al ruim vier maanden zonder enige vorm van proces in voorarrest zit in een Spaanse jeugdinrichting. „Het beheerst mijn leven. Ik sta ermee op, en ga ermee naar bed.”