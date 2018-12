Tweede urn op Zuid-Hollands strand gevonden

Zaterdag vond de 14-jarige Maarten een Duitse urn op het strand van Noordwijk, enkele kilometers van Katwijk vandaan. „Toen ik van zijn vondst hoorde, dacht ik: dit kan geen toeval zijn”, zegt Arno tegen RTL Nieuws. Ook Arno Arkesteijn deed diezelfde dag een vergelijkbare vondst, vertelt hij.

Geen zand

Hij deed mee aan een viswedstrijd op het strand van Katwijk. „Ik zag ineens iets zwarts in de branding liggen. Ik dacht eerst dat het een kei of een stuk hout was, maar het bleek om een urn te gaan.” Arno besloot de urn met een mes te openen, ’zoals bij een blik verf’. De urn was zwaar en voelde vol aan. „Ik dacht: dat zal wel zand zijn. Maar het was echt as”, vertelt hij. In het as vond hij een verbrandingstablet, waarop staat wie er in de urn zit.