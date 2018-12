’Wereld ietsje beter gemaakt’

Minister Stef Blok: „Je hebt een plek in de wereld nodig waar je kunt onderhandelen om conflicten te beteugelen.” Ⓒ ANP

Den Haag - De Verenigde Naties hebben hun tekortkomingen en de invloed van Nederland tussen de grootmachten in de Veiligheidsraad was afgelopen jaar beperkt. Toch is minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) trots op de ’concrete resultaten’ die Nederland heeft bereikt. En opgelucht, want het internationale praatpodium heeft nog niet afgedaan om oorlogsgeweld in te dammen.