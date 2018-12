Oudjaar voor reddende engel hemeltergend

Hulpverleners in Utrecht werden zaterdag bekogeld met vuurwerk toen ze uitrukten voor een brand in een flat. Ⓒ Sem van der Wal

Utrecht - Veel hulpverleners zien op tegen komende nacht. Want waar bijna alle Nederlanders een feestje willen maken van de jaarwisseling, vergallen sommigen het plezier. Afgelopen weekend ging het al mis in Utrecht, waar burgemeester Jan van Zanen woedend reageerde. „Gedraag je!”, was hij duidelijk.