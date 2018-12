Kom maar op, 2019!

Deze kinderen op het Rembrandtplein kunnen geen genoeg krijgen van een oliebol. Ⓒ Anko Stoffels

Amsterdam - Nederland is zich aan het klaarmaken voor het nieuwe jaar. Massaal worden oliebollen ingeslagen en er is een ware run op staatsloten ontstaan. Vanavond valt de hoofdprijs van 30 miljoen euro. En 40.000 mensen staan in de startblokken voor een van de warmste nieuwjaarsduiken ooit, al zal er aan de kust een straf windje staan.