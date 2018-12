Oude therapie, nieuwe kansen

In een ziekenhuisapotheek wordt in een steriele omgeving een chemokuur bereid. Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - Een in onbruik geraakte kankerbehandeling wordt opnieuw ingezet bij het genezen van patiënten. Artsen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zeggen vertrouwen te hebben in de werking van een minstens 40 jaar oude therapie bij uitgezaaide darmkanker.