Premier in de bres voor hulpverleners

De premier is aanvoerder van een reeks prominenten die eist dat een stel raddraaiers het volksfeest niet voor iedereen verpest. Dat doen ze naar aanleiding van meerdere incidenten in het weekend. Onder meer in Utrecht werden hulpverleners met vuurwerk bestookt. „Hoe haal je het in je hoofd? Gedraag je!”, aldus burgemeester Jan van Zanen.

„Ik heb grote bewondering voor de ambulancebroeders, de brandweerlieden en de agenten die er met elkaar voor zorgen dat wij allemaal op een feestelijke manier oud en nieuw kunnen vieren. Hulpverleners verdienen ons applaus”, zegt Rutte. „Ik vind het onacceptabel dat sommige idioten ervoor zorgen dat ze hun werk niet in veiligheid kunnen doen.”

