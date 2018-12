Man in Den Haag aangehouden na bedreiging

De politie is in de omgeving op zoek naar een ’verdacht voorwerp’. Ⓒ District8.net

DEN HAAG - De politie heeft op de Laakkade in Den Haag een man aangehouden in verband met een bedreiging. In de omgeving van de woning van de verdachte wordt zondagavond onderzoek gedaan. De politie is er op zoek naar een ’verdacht voorwerp’.